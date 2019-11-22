現代人很依賴網購，只要輕輕點選手機APP，就可輕鬆下單。為了防止詐騙或個資外洩，若程式遭登陸使用還會貼心繼送驗證碼等通知到用戶手機，以確保使用上的安全無虞。近日一名網友分享一則趣事，她發現收到「蝦皮購物」的驗證通知，因平時奶奶和媽媽都會用她的帳號上網購物，於是問家中奶奶「妳在用蝦皮嗎？」沒想到神回一句，殺原PO個措手不及，她秀出對話截圖一看，眾網友笑到噴飯。

原PO在《Dcard》上發文分享和奶奶對話的爆笑故事，她表示一日在上課時手機一直傳來蝦皮的驗證通知，心想可能是待在家中的奶奶在使用她帳號，於是便Line給奶奶詢問「奶奶妳在用蝦皮嗎」？沒想到奶奶的回覆讓原PO哭笑不得。

表示一日在上課時手機一直傳來蝦皮的驗證通知，心想可能是待在家中的奶奶在使用她帳號，經詢問後奶奶的回覆卻讓原PO哭笑不得。（摘自dcard）

奶奶表示，「有少量使用，大部分用蝦仁」，並接著說「月初還在漁港買一大包蝦仁」！原PO看到傻眼，頓時還反映不過來，沒想到家中奶奶太Q，認真回她「蝦皮」有沒有用，吼，奶奶，此蝦皮非彼「蝦皮」啦！

網友看到表示笑到噴飯，完全戳中笑點，而且「後勁好強」。並且有網友猜測，奶奶經原PO一問，心理會這麼想「 奶奶OS：孫女回來要吃蝦皮？回去就會看到一盤」、「奶奶太可愛了啦！」、「蝦皮 蝦仁 傻傻分不清楚」。

原PO在《Dcard》上發文分享和奶奶對話的爆笑故事，她表示一日在上課時手機一直傳來蝦皮的驗證通知，於是問家中奶奶「妳在用蝦皮嗎？」沒想到神回一句，殺原PO個措手不及。（摘自Dcard）

(中時電子報)