Wecare高雄將在12月21日在高雄發動「罷韓大遊行」，推出第一波宣傳影片「農民有意見」，找來高雄阿蓮在地農民質疑國民黨總統參選人韓國瑜「你有把我們的貨賣出去了嗎？」、「有讓高雄農民發大財了嗎？」，強調MOU執行率很低。對此高市府副市長葉匡時回擊，今年農產品出口量較去年增加200％、漁產增加30％，前朝政府才該檢討。

阿蓮農民在影片中陳述，這陣子以來，在高雄種的東西，賣的沒有比以前好、比以前多。該農民認為，政府在輔導農民時，會親自到田裡或市集，走走看看，和農民親自接觸，但韓國瑜談的理念、政策，都是在電視上說的，根本沒有走進基層。

該農民也批評，MOU執行率的問題，漁業好像是2％，農業好像是7％，7％就是有等於沒有。假設以賣千元來算，7％執行率等於只賣70元，等於只能買一個便當。高世男認為韓國瑜對高雄農民的承諾尚未做到，政府照顧農民不能只是嘴上說說。

「Wecare高雄」發起人尹立表示，系列影片要採集台灣人民最真實的聲音，後續還有新住民、外省二代、眷村人、媽媽、漁民等各階層人民的心聲系列影片。

面對影片抨擊，葉匡時回應，農產品去年出口只有2億多元，今年到現在為止已經賣了6億多元，增加約4億元，也就是200％，漁產品則是增加了30％左右。

葉匡時解釋，MOU簽了之後，假設廠商願意跟我們買10億，但高雄沒有那麼多貨，高雄自己根本就生產不了這麼多貨。例如高雄的遠洋漁業，今年捕獲量非常差，所以人家想要買也買不到那麼多。葉匡時更以物價來論述，表示如果把所有的貨都賣出去了，但造成本地物價變得很高，農漁產品漲價，一般國民及市民都受不了。

葉匡時認為，高雄的農漁產品已經比去年同期增加了非常的多，應該是前朝政府要檢討、為什麼他們的外銷績效這麼差。

(中時 )