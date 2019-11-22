學姐翻版？議員黃婉如22日在議會驚爆外傳桃園市府有六豬哥，位居局處首長高位，對女下屬上下其手，有人甚至花了200萬元息事寧人和解，有的則是「現在進行式」，桃園市長鄭文燦強調職場性平文化不容挑戰，只要查證屬實就調職處分，也呼籲議員不要捕風捉影。

黃婉如22日質詢時驚爆，桃園市府近日被戲稱為「豬哥團隊」，市長鄭文燦任內最少有6位局處首長，對女下屬伸狼爪，有位11職等的市府官員，酒後偷摸女同仁屁股，事後還解釋是對她鼓勵和關懷，痛斥關心的話在大眾場合拍拍肩膀就好，怎麼可以摸臀。

黃婉如還爆出，在座一級主管裡面的某官員，過去在區公所任職時，辦公室要兩道門，全因跟第三者「交情匪淺」要掩人耳目，整個公所人盡皆知，只有主管機關市政府不知情，她痛陳社會以及相關規定對女性非常不公平，不能主動調查，唯有受害女性出面舉報才能啟動程序，導致性騷案件往往礙於男性直屬長官操女性職員生殺大權，石沉大海。

「案發後永遠都是女性被調離單位、男性屹立不搖！」黃婉如為受害女性抱屈，要求市政府，要說服受害者勇於面對問題、提出檢舉，除了要匿名保護，社會局也要給予受害女性心理輔導，她更要求市長鄭文燦下令整肅，不要讓幾顆「豬哥」屎壞了一整鍋粥，讓外界對市府形象大打折扣。

人事處長黃新雛表示，各機關都有設置性騷擾防治委員會，有反應就會有專責小組查辦。鄭文燦也說，就算當事人沒有提出檢舉，只要有語言、肢體等讓當事人不舒服的情況，有人能夠提出人事時地相關證據，市府就會按照《性騷擾防治法》，組織專案小組調查，並根據調查結果調職或其他必要人事處分，他也認為民主社會對言論要負責，不能捕風捉影，對當事人傷害很大。

(中時 )