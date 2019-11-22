國民黨總統候選人韓國瑜選情告急，連高雄都驚傳崩盤！有一街頭民調在韓國瑜大本營高雄所做出的民調結果，結果顯示，總統蔡英文的支持度已大幅領先韓國瑜達兩倍之多，可是這民調有一結果，讓網友感到非常意外，竟然寧願投廢票的選民比支持韓國瑜的選民還多。

帳號木炭的Youtuber，10月6日在高雄青年夜市做調查，街頭民調結果顯示，蔡英文以28票，遙遙領先廢票12票和韓國瑜10票。但這個調查結果，令看人大感訝異的是，竟然寧願投廢票的選民比支持韓國瑜的選民還多。

對於這個結果，觀看木炭的網友留言表示，「高雄青年夜市的民眾，20多年來，死的還不够慘，眼睛仍然打不開，腦袋還想著登革熱，道路坑洞及淹水再出現才是它們的最愛」、「想到輸真慘的嘴臉我就投不下去民進黨」、「支持韓國瑜，其餘免談」、「木炭終於出現做街頭民調！隨然韓國瑜這次民調輸！但是我還是唯一支持韓國瑜」、「蔡才是個騙子吧，可憐的年輕人寧願被騙」！

由於此份民調調查時間，是在宋楚瑜於11月12日宣布參選總統之前，因此，木炭此次民調的選項為蔡英文、韓國瑜和廢票三選項。若木炭之後還有機會在做街頭民調，定會改為蔡英文、韓國瑜和宋楚瑜三方人馬的大決鬥。

(中時電子報)