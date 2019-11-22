國立政治大學選在「五四運動」百年之際，為「五四宣言」起草人、曾任中央政治學校（政治大學前身）教育長的羅家倫成立「羅家倫國際漢學講座」，名譽講座邀請中研院士余英時22日以錄影方式談「從科學民主到人文民主」。余英時表示民主離不開領導，領導者不必是某個領域的專家，但必須具備各個領域基本的修養和知識；台灣已經完成民主程序，但還沒到達民主的境界。

政大校長郭明政引言表示，政大非常重視社會科學，是人文思想重鎮，目前台灣社會常有紛擾，是因為價值不對，而不是因為科技能力不夠；相信人文思想可以引領我們走正確的道路、做對的事情。

90歲高齡的余英時人在美國，他表示羅家倫不是某個領域的專家，但他是「通才」，人文修養相當有成就，30歲就當了北京清華大學校長，雖然只當了兩年，卻把北京清華從一個留美的學校變成中國最好的大學，關鍵是羅家倫有足夠的修養，知道要從哪裡找來最好的教授，包括知名史學大師蔣廷黻、陳寅恪等。

1919年羅家倫起草「五四宣言」，1930年代科學和民主成為當時知識分子最嚮往的目標。1949年國民政府播遷來台，由胡適、雷震、殷海光等知識分子創立《自由中國》半月刊，是五四運動在台灣第二次開始；1996年台灣直選總統，才完成民主程序，也就是台灣到1990年代已經完成五四的初步理想，但並不是到了完美的境界。

余英時進一步解釋，民主在台灣實踐之後，還需要有精神層面的支持，這個精神價值過去認為是科學，用科學方法研究一切、各種自然科學介紹到中國來等等；但這個階段已經過去了，今天講民主需要人文的支持，不只是文史哲或社會科學，而是一種文化，用儒家的說法叫做「人文主義」。換句話說，台灣已經完成民主「一人一票」的程序，但是運作上還需要民主的文化和精神價值同時並行、互相刺激，兩者缺一不可。

余英時提醒，台灣今天面臨很大危機，包括政治上、精神價值上；台灣人要加強人文素養和修為，在緊急時刻就能支撐自己，做出正確的判斷。

(旺報 )