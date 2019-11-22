呂思緯（鼓鼓）推出第二張全新創作專輯《蟲洞》，第二波主打〈跪了〉邀請「鄉民老婆」吳卓源（Julia）合唱，2人各自以男女不同心境譜寫歌詞，鼓鼓透露自己是付出型，必要時會向女友撒嬌，但吳卓源在詞中寫到「你不要想太多，Oh你不要再囉唆，我一直都會在」，展露不同感情觀。甚至兩人養的狗也能看出端倪，鼓鼓有隻可愛的約克夏「米奇」，吳卓源在澳洲時養德國狼犬，「所以去溜狗我穿短褲都不會怕。」〈跪了〉MV於22日晚上18點於相信音樂官方頻道首播。

〈跪了〉翻蓋手機串聯劇情。（相信音樂提供）

〈跪了〉意外透露鼓鼓感情觀。（相信音樂提供）

拍攝〈跪了〉MV時，兩人演技大爆發，尤其吳卓源詮釋生男友氣的表情超到位，鼓鼓隔著螢幕都能感受怒氣，吳卓源謙虛說「可能我比較愛玩愛演，自己的MV大多耍帥或甜甜的，很少有其他情緒」。首度合作兩人很滿意，吳卓源說以前覺得鼓鼓是唱跳歌手，合作後顛覆以往想像，認為鼓鼓是好聊、很chill的男生，而鼓鼓則感謝吳卓源忙新專輯《5am》製作之餘，抽空情義相挺，「原以為她話不多，認識後發現她很熱情、單純的小女生」。

鼓鼓〈跪了〉MV延續前導影片，從同一個髮廊出發。（相信音樂提供）

吳卓源和〈樂高〉MV的jungle對戲。（相信音樂提供）

鼓鼓呂思緯和吳卓源甜蜜合唱〈跪了〉。（相信音樂提供）

〈跪了〉MV隱藏許多彩蛋，串連《蟲洞》來到不同的平行時空，不僅出現復古翻蓋手機、復古髮型、復古髮廊，與前導影片、首波主打〈樂高〉MV劇情串連，鼓鼓說，「延續前導影片從這個髮廊出發，Julia溜的狗是我在〈樂高〉裡溜的，用倒敘法來看，就是我幫Julia溜那隻狗，最後又回到髮廊的時空。」到底有沒有得到吳卓源原諒，就留給觀眾想像。

吳卓源和〈樂高〉MV的jungle對戲。（相信音樂提供）

鼓鼓「蟲洞之旅」簽唱會，12月1日14點西門町捷運1號出口旁廣場；12月22日14點高雄大魯閣晴光之丘廣場；12月28日14點嘉義新光三越、17點台南南紡購物中心；12月29日14點30分中壢SOGO。更多鼓鼓呂思緯的相關資訊，請關注鼓鼓呂思緯及相信音樂官方臉書、微博、微信。

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