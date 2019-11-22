在台北體育館1樓熱烈舉行當中的高中籃球聯賽(HBL)，才打到第2天賽程的三分之一，就有高苑工商、東山高中兩隊率先宣告晉級12月24日高雄巨蛋舉行的男生組12強複賽，高苑教練田本玉說：「我們回去要練的東西還很多！」

高苑22日以78比71力挫基隆商工，東山也以91比45輕取強恕高中，雙雙取得預賽2連勝，也讓C組最後1張12強門票，將由基商與強恕在24日下午2點爭搶，只是就算搶先晉級高雄複賽，田本玉賽後臉上仍沒太多的笑容。

除了因為很不滿意球員表現，田本玉更因最近不慎落枕，造成脖子沒法自由活動，但就算如此，田姊罵人與呼喊球員戰術走位音量，卻沒絲毫降低跡象，「我必須喊出來，因為助教黃昶珽聲音太小了，我絕不可以輸給對方啦啦隊。」

畢竟高苑此役贏得有點驚險，雖在下半場一度領先到20分，卻在換上板凳球員磨練後，轉眼被追到只差7分，讓田本玉只能趕緊換上主力壓陣，才好不容易拿下比賽勝利，想也知道田姊賽後心情不可能太好，就算高院都已提前晉級。

「畢竟我們本屆面臨換血，要利用這次預賽測試3個高一球員，讓我實在很兩難，」田本玉表示，「我老公一直叫我把『兩百』張竣傑換上磨練，結果他一上去就走步，還讓對方把分數追上，假如我不『起肖』，比賽可能就輸了。」

高苑5人得分上雙，主力中鋒吳忠宏貢獻17分、8籃板、3抄截與4火鍋，周郁哲15分、9籃板，陳宏維14分、10籃板，林祖賢與潘澤銘各有10分；基商則以許廷崴19分最高。

(中時電子報)