民視網路娛樂節目《娛樂超skr》本周邀請到八點檔《多情城市》女主角之一蘇晏霈來到節目中，來接受知名健身男神林冠宇的挑戰，正在宣傳新書《隱性肌覺醒》的他還被大家封為「巨肌鮮肉」，一到現場兩人就冒出粉紅泡泡。主持人小路、阿甘介紹蘇晏霈是熱愛運動、騎腳踏車的女生時，沒想到看到「巨肌鮮肉」林冠宇的蘇晏霈尺度全開直說：「最近缺一位健身教練」，讓現場驚呼連連。林冠宇教練大方展現肌肉展現訓練成果，還強調他的訓練是隱性肌可以讓大家「穿衣顯瘦、脫衣有肉」，現場另類示範「抖動胸肌」讓蘇晏霈突破玉女形象還摸了一下驗證肌肉還說「想再摸久一點」，可愛率直的她反應笑歪眾人！

蘇晏霈手摸肌肉，尺度全開（圖/民視提供）

現場兩人還即興現場對戲《多情城市》的劇情，蘇晏霈台詞說到：「你求婚沒給我鑽戒」，林冠宇教練秒回「那我帶妳飛高高」，林冠宇教練果真輕鬆把蘇晏霈貼近身體舉高高，讓蘇晏霈馬上臉漲紅害羞NG笑場，主持人小路、阿甘直呼這教練的電力也太強，接下來教練還展現神乎其技的訓練方式，林冠宇教練躺在地下與蘇晏霈面對面，兩人掌心對掌心的伏力挺身要把蘇晏霈「推高高」，蘇晏霈開心到說好想「把手放開」，讓主持人直呼「玉女尺度太開了」，讓現場的人笑彎腰。

蘇晏霈台詞說到：「你求婚沒給我鑽戒」，林冠宇教練秒回「那我帶妳飛高高」（圖／民視提供）



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