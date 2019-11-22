歐洲警方20年來追緝法籍殺人犯拉寇特，終於等到他在非洲的象牙海岸落網。在拉寇特20年的逃亡生涯中，據說曾主持電視犯罪真人秀，還策劃過一次膽大包天的越獄行動。

法新社報導，現年53歲的拉寇特（Jean-Claude Lacote）及56歲的妻子范艾克（Hilde Van Acker）於1996年在比利時殺害英籍商人密契爾（Marcus Mitchell），他的頭部被開了兩槍。拉寇特與范艾克在未到案的情況下被判處無期徒刑。

拉寇特夫妻名列歐洲刑警組織（Europol）首要通緝名單上，他們犯下殺人案後逃出比利時，經過20年才在象牙海岸的商業大城阿必尚（Abidjan）落網。

布魯塞爾檢察官發言人達弗（Celine d'Have）說，兩人是在阿必尚被捕，拉寇特於20日晚間就範，隔天上午再逮到范艾克。比利時檢察官將要求象牙海岸引渡兩人。

拉寇特夫妻當年逃出比利時後，先是去了巴西，然後轉赴南非。根據2016年英國「獨立報」（The Independent）的報導，拉寇特在南非展開電視事業，主持了10集名為「職責所在」（Duty Calls）的犯罪真人秀，節目內容凸顯警察如何與暴力犯罪分子打交道及處理危險犯罪現場。

獨立報報導還提到，拉寇特曾在南非因詐騙入獄等待受審，但成功越獄。2008年，當時還是他女友的范艾克與其他人一起假扮成警官，拿偽造書面資料把拉寇特弄出監獄，南非當局一週後才驚覺拉寇特逃獄。

(中央社)