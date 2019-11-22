情歌天后梁靜茹日前和富商老公趙元同離婚，結束9年婚姻。最近她起跑新一波巡演，接受陸媒專訪時坦言現在就是全心投入工作，也會兼顧陪伴小孩的時間，好讓自己不會胡思亂想，「也能讓我的孩子感覺到媽媽還是很正面，很快樂的」，她也透露失婚後被很多人關心，曾被服務生在甜點上寫下「加油」二字惹哭。

梁靜茹最近接受《新浪娛樂》報導，當時她在記者會上大方證實已經簽字，談及做這動作主因，梁靜茹說因為當時自己的婚姻狀況傳出許多說法，希望能給歌迷交代，「我自己是一個能夠跟大家說分享我的真實體會的人，不希望歌迷永遠都不知道這件事，那我覺得勇於面對它，對我也是好事」。

梁靜茹更說，宣布結婚後身邊有很多人更關心她，有次她去餐廳吃飯，服務生特地在給她的甜點寫下「加油」，她大呼：「真的，我眼淚快掉下來，我就覺得天啊大家好像都把我當朋友在關心著」，並笑說現在「《勇氣》也是自己要唱給自己聽的」，她預告新巡演會唱不少沒唱過的非主打歌，並請弦樂團演出，至於是否會有嘉賓？梁靜茹賣關子說：「目前還沒安排」。

(中時電子報)