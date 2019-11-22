崛越先後輾轉流浪於個地，最後落腳吳江村，靠著幫忙農務賺取微薄收入過活。（警察局玉里分局提供／王昱凱花蓮傳真）

崛越借住於吳江村一處山區民宅中，因屋主母親過世後遲遲未搬離，屋主迫於無奈下才尋求警方協助。（警察局玉里分局提供／王昱凱花蓮傳真）

日翁來台挖寶，一晃眼就是36年。日前花蓮縣玉里分局東里派出所接獲轄內民眾通報求助，指出富里箱吳江村內有名舉目無親的老者，身份一直無人知曉，經調查後赫然發現老翁是日本人，才揭開這段留台卅多年的尖酸歲月，讓老翁終於能落葉歸根。

東里派出所所長林義傑說，82歲的崛越因與現居地屋主母親熟識，一家好心腸收留他，但屋主母親離世後，崛越答應會遷離卻遲遲沒有動靜，屋主迫於無奈下才請警方協助。

派出所員警許權印表示，經調閱外事系統發現，崛越於1983年入境，竟逾期36年未歸國，由於所內無人精通日文，崛越也僅會簡單國語單詞，溝通困難重重，所幸崛越表示會些許英文，經翻譯後才知曉這段留台秘辛。

崛越說，當初透過惠大國際介紹來台，於玉里地區擔任礦區工程師，負責機具拆組與炸藥相關工作，卻因採礦不順利導致財政困難才因而離開，先後流落於各地，最後落腳吳江，平時村民十分幫助他，常贈送日月品補貼開銷，自己則幫忙農務賺取微薄收入。

崛越表示，自己在日本有1妻2子，以前還曾寫信通聯，但後來因不明原因失聯，如今年老體衰十分思念故鄉，經濟的困頓卻讓他離返鄉路越來越遠，也遲遲未向警方求助，如今終於能在移民署幫忙下歸國，令他欣喜萬分。

(中時 )