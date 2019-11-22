最近坊間謠傳，大貨車載重規定，將從2020年2月起，取消「超重10％以內免罰」的規定。高公局今（22）日澄清，「攏係謠言！」

高公局說明，依據「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」第12條第1項第13款規定，「駕駛汽車裝載貨物超過核定之總重量或總聯結重量，未逾百分之十，而未嚴重危害交通安全、秩序，且情節輕微，以不舉發為適當者，交通勤務警察或依法令執行交通稽查任務人員得對其施以勸導，免予舉發」。

然而，近日坊間謠傳2020年2月1日起，「載重大貨車過磅沒有寬容值」，將依過磅車輛之定量限重為標準一事，高公局特此澄清，都是誤傳訊息。

高公局說，相關法規並未修正取消「駕駛汽車裝載貨物超過核定之總重量或總聯結重量，未逾百分之十，而未發生危害交通安全、秩序，得免予舉發」之規定。

但高公局也提醒，為考量用路人行車安全及道路服務品質，呼籲載重大貨車駕駛人仍應依車輛之核定重量載運貨物，並遵循標誌、標線、號誌指示進行過磅作業。高速公路沿線並已加強宣導「載重大貨車勿超載行駛」相關訊息，請用路人多加配合。

(工商 )