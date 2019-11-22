為促進國內智慧公共運輸服務產業發展，交通部今（22）日舉辦研討會暨高峰論壇，交通部表示，2022年全球智慧公共運輸服務之產值約160億美元，約新臺幣4,800億元，每年並以12%成長，前景可期。

交通部表示，今天產官學研各界齊聚論壇，共同討論我國智慧公共運輸服務產業推動策略及藍圖，包括扶植具國際競爭力產業、構建智慧治理營運環境、提供符合民眾需求服務、創造創新思維示範場域等議題，期望加速我國公共運輸服務升級，並將相關產品與服務拓展至國際市場。

交通部提到，智慧公共運輸服務不但與人民生活息息相關，更是智慧城市發展之基礎，相關產業在全球市場的發展潛力極大，也具有相當高之產值，依據國際上推估，2022年智慧公共運輸服務之產值約160億美元，達4,800億新臺幣，每年並以12%成長。

交通部說明，目前已研擬於民國110-114年辦理第四期公路公共運輸計畫，規劃投入近300億元經費，持續協助客運業者導入智慧公共運輸服務相關科技創新應用，例如整合型行動載具支付系統、電動大客車、危險駕駛行為偵測與先進車輛安全輔助系統、公共運輸行動服務（MaaS）等，藉以強化公共運輸之營運效率、服務創新與治理能力。

此外，交通部藉由「交通科技產業會報」，整合產官學研各界力量，推動公共運輸產業與科技產業跨域合作之「國家隊」產業聯盟，將目標市場拓展至全球。

交通部說，希望能結合各界的資源與能量共同研議，促成臺灣智慧公共運輸服務產業發展，結合國內運輸業者及資通訊關鍵技術業者共同努力，建立完整的產業供應鏈與研發人才，讓未來的創新研發測試、製造生產及應用能在臺灣生根茁壯並且輸出國際，讓我們的公共運輸服務產業「立足臺灣，放眼全球」，創造出下一世代產業的新契機。

(工商 )