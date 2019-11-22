黃小柔上《女人我最大》提交往3年的前男友有一陣子頻熬夜且晚上都會偷偷摸摸接電話。男友慶生當天，黃小柔與其中一個打扮較中性的女生對到眼，對方馬上撇開。後來才回想起這個女生曾過問與男友兩人關係，黃小柔想了做戰方法，表示有事先離席，去便利商店晃了30分鐘後再回包廂就看到男友跟那位「小三」抱在一起。男友衝出門要解釋，黃小柔質問：「你不是說她是T嗎﹖你不是說她很醜嗎﹖你們兩個自己開開心心的吧！」講完黃小柔轉身離去。

黃小柔聲東擊西計，秒抓劈腿男（圖/TVBS提供）

Julie說自己是內心很弱的人，想到以前某任男友，跟前女友維持好友關係，男友都會說「我們只是朋友」，而且前女友會表現得很弱勢，但Julie就是心裡不舒服。更甚者是，Julie去男友家，有時候會看到小卡片，內容開頭寫「老公」，而且誇張的事，廁所有用過的保險套，Julie覺得不管是不是用過的，一看就知道是對方故意挑釁，最後Julie就把證據都蒐集好，分別寄給現在的男友還有小三的現任男友，聽說三人還為了這件事大打一架！

小三擺親密證據挑釁，Julie暗地蒐證擊潰（圖/TVBS提供）

(中時 )