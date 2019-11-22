日前，新竹縣消防局推出消防猛男公益月曆，不同於新北猛男的壯實，新竹消防屬精壯「小鮮肉」，流線肌肉、田字腹肌同樣令廣大民眾「凍未條」一推出立刻秒殺。由於民眾反應實在太火熱，新竹縣消防局決定在本月25日舉辦「粉絲見面會」，想要一睹迷人鮮肉猛男風采的民眾，千萬要把握機會！

「2020年消防形象宣導月曆」已經出爐，搶搶滾的猛男來襲，勢必再現熱潮，索取民眾手腳要快！（新竹縣消防局提供/吳家詮傳真）

新竹消防公益月曆的猛男屬於「小鮮肉」，厚實的胸膛、流線肌肉受到民眾「秒殺」。（新竹縣消防局提供/吳家詮傳真）

「2020年消防形象宣導月曆」在臉書《新竹縣消防局》粉絲團預告後，立即吸引許多人注意，並急著想要一睹為快。據看過完整版的網友說，比較起來，新竹縣的消防隊員年紀較輕，但是這小鮮肉身上的肌肉結實，顏值高，一點都不輸給其他縣市的前輩、學長。

新竹縣消防局長孫福佑說，為讓新竹縣民能與消防人員一同發揮助人精神，這次月曆領取將以發票兌換方式，將所兌換發票轉贈新竹縣弱勢團體，於本（11）月26日上午8時30分開始在消防局竹北分隊、竹東分隊、湖口分隊、新埔分隊、山崎分隊提供民眾兌換月曆。

由於反應火熱，新竹縣消防局也決定於25日舉辦見面會，讓民眾能一睹迷人鮮肉猛男的風采。

(中時電子報)