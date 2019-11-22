日前，新竹縣消防局推出消防猛男公益月曆，不同於新北猛男的壯實，新竹消防屬精壯「小鮮肉」，流線肌肉、田字腹肌同樣令廣大民眾「凍未條」一推出立刻秒殺。由於民眾反應實在太火熱，新竹縣消防局決定在本月25日舉辦「粉絲見面會」，想要一睹迷人鮮肉猛男風采的民眾，千萬要把握機會！
「2020年消防形象宣導月曆」在臉書《新竹縣消防局》粉絲團預告後，立即吸引許多人注意，並急著想要一睹為快。據看過完整版的網友說，比較起來，新竹縣的消防隊員年紀較輕，但是這小鮮肉身上的肌肉結實，顏值高，一點都不輸給其他縣市的前輩、學長。
新竹縣消防局長孫福佑說，為讓新竹縣民能與消防人員一同發揮助人精神，這次月曆領取將以發票兌換方式，將所兌換發票轉贈新竹縣弱勢團體，於本（11）月26日上午8時30分開始在消防局竹北分隊、竹東分隊、湖口分隊、新埔分隊、山崎分隊提供民眾兌換月曆。
由於反應火熱，新竹縣消防局也決定於25日舉辦見面會，讓民眾能一睹迷人鮮肉猛男的風采。
(中時電子報)
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