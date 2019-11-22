前「酒國名花」凌威威（舊名：凌葳威）近期傳出1年多的婚姻亮紅燈，她透過媒體控訴，被小11歲老公「岳飛後代」岳子樓當提款機，凌威威不滿老公疑似對婚姻不忠，讓凌威威憤怒向岳子樓和岳家喊話：「你們不承認我這個媳婦，請你趕快放過我，我已經做夠多了」。

凌威威接受《中時電子報》專訪談婚變風波。（圖／本報系資料照片／游定剛、范佐意）

凌威威接受《中時電子報》專訪表示，當初與岳子樓交往時認為對方很專情、很照顧她，未料這段婚姻僅維持1年多，凌威威卻現身指控老公疑似對婚姻不忠，不滿被老公當提款機，凌威威無奈說，婚姻就像騙局。

凌威威進一步表示，自從離婚風波到現在，岳子樓完全沒有和她連絡、訊息沒讀沒回，凌威威希望岳子樓趕快現身處理，她也向岳子樓和岳家喊話「你們不承認我這個媳婦，掃墓不讓我去、過年從來不讓我去，請你（岳子樓）趕快放過我，我已經做夠多了」。

婚姻走到這地步，凌威威坦言絕望、失望當然有，但凌威威現在只想趕快恢復自由身，凌威威強調自己不想要錢，她態度堅決說：「非常想（離婚），我想立刻離婚，馬上簽字！」

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(中時電子報)