前總統陳水扁將列入一邊一國不分區立委名單，引發關注，他22日下午到台中為一邊一國提名的立委參選人林培基站台時指出，自己列不列入不分區不是司法問題、是政治問題，目前確定將列入一邊一國不分區立委的最後一個名額，也會努力到底。

(中時 )