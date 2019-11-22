列一邊一國不分區名單 扁：政治問題 15:302019/11/22 中時 林欣儀 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 前總統陳水扁到台中為一邊一國提名的立委參選人林培基站台，對於自己被列入不分區名單，他強調是政治問題。(林欣儀攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 前總統陳水扁將列入一邊一國不分區立委名單，引發關注，他22日下午到台中為一邊一國提名的立委參選人林培基站台時指出，自己列不列入不分區不是司法問題、是政治問題，目前確定將列入一邊一國不分區立委的最後一個名額，也會努力到底。 (中時 ) #不分區 #一邊一國 #問題 #立委 #不分區立委 也許您會感興趣 推薦閱讀 一邊一國行動黨決提名陳水扁 擔任下屆不分區立委 11:412019/11/20 政治 國民黨回轟民進黨 不分區立委「斑斑污點」 11:562019/11/20 政治 直播》國民黨不分區16位立委亮相！ 15:442019/11/20 政治 陳水扁簽下同意書 願擔任一邊一國行動黨不分區立委 16:232019/11/20 政治 扁任一邊一國不分區立委？ 蔡：不知道這件事 16:402019/11/20 政治 阿扁簽不分區立委同意書 強調同意權在小英 16:532019/11/20 政治 一邊一國擬將扁列不分區 喜樂島：法務部還沒決定 17:132019/11/20 政治 民進黨赴中選會登記不分區立委 羅文嘉宣布范雲加入民進黨 19:522019/11/20 政治 台灣政情藍不分區名單出爐－藍不分區底定 31人名單今登記 04:092019/11/21 話題觀察 領軍登記不分區 曾銘宗批綠派系分贓 12:472019/11/21 政治 政治熱門新聞 蔡民調真贏韓？阿扁爆：這一周將有驚人劇變！ - 政治 李艷秋：下架蔡英文 一定要投韓國瑜嗎？ - 政治 最新民調出爐！韓國瑜支持度不忍直視 - 政治 2020藍主席將大亂鬥？馬辦聲明曝玄機… - 政治 高雄街頭民調 韓支持度超意外！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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