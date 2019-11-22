苗栗縣獅潭竹木村北庄鹽水坑溪，21日出現大量死亡魚蝦，居民質疑是溪邊果醬工廠排廢造成。〔謝明俊攝〕

居民引領查看可疑暗管。〔謝明俊攝〕

居民引領查看可疑暗管。〔謝明俊攝〕

可疑暗管流出不明汙水明顯含有油汙。〔謝明俊攝〕

苗栗縣獅潭鄉竹木村北庄地區的鹽水坑溪，前天被村民發現出現大量死亡魚蝦，居民懷疑是設在溪畔的一家果醬工廠偷偷排放廢水入溪造成，立即打「1999」電話向縣政府報案，縣府環保局及動保所派員趕往了解，並採取溪水及死魚樣本攜回相驗，但居民質疑縣府人員態度敷衍，居民並指稱，這家工廠存在近20年，設立排廢暗管入溪，只要工廠一偷排，溪裡就會出現死亡魚蝦。廠方面對居民質疑，否認跟他們有關。

21日上午10時許，一名住在獅潭鄉竹木村北庄的劉姓村民，前往住處附近的鹽水坑溪畔工作時，赫然發現溪裡出現大批死亡魚蝦，死亡魚類中包括土鯽魚以及耐汙力較強的吳郭魚，魚屍散布溪邊水裡，另有許多溪蝦死在溪床，劉某懷疑是溪邊一家果醬工廠偷偷排廢入溪，才造成魚蝦大量死亡，立即打縣府檢舉電話1999報案。

縣府環保局人員據報中午趕抵現場，初步了解狀況後，就直接採樣部份溪水準備離去，劉某告訴環保局人員工廠有排廢暗管，並願意帶領前去查看，但環保局人員毫不理會，並稱溪裡死魚不歸他們管轄，所以劉某另外再打電話通知動保單位派人前來，採取溪裡死魚樣本後就離去，讓劉某認為縣府人員態敷衍。

據村民表示，鹽水坑溪是竹木村北庄和南庄等聚落最重要的灌溉水源，水質相當乾淨，所以溪裡有不少土鯽魚及溪蝦存在，但自從果醬工廠設立以來，每隔一段時間，溪裡就會有出現不明原因死亡魚蝦，居民並發現工廠的南北兩側各有一個暗管，直通溪邊，其中一只暗管流出的廢水還帶有不明油汙，每次出現死魚蝦，都是在工廠排廢管以下溪流，上游都未出現，住民懷疑是工廠排廢造成溪裡魚蝦死亡。

記者打電話向工廠人員查證，工廠人員稱徐姓負責人出差不在，對於村民質疑溪裡死亡魚蝦一事，跟他們毫無關係。

(中時 )