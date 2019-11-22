王建民建議目前無約在身的旅美球員們，應找機會回到MLB系統，其中王維中、曾仁和與宋文華今（22）日前往台中指導學生打棒球技巧，王維中認為，打棒球除了熱情外，更需要環境，期待政府提供更多資源。

王維中率領學弟曾仁和、宋文華今天來到台中二中與逢甲大學，進行高中、大學棒球隊的棒球觀念交流，名為「變化球教室」，每隊各1小時的課程，讓學生充分體會旅美球員獨門的球技。

擔任教練的3位旅美球員不藏私，提醒每位學生做好基本功，從手勢、蹲姿、動作等逐一調整，指導學生正確的棒球技巧，讓參與活動的學生直呼「幸運」，能有機會與喜歡的球員過招互動，受益良多。

今天稍早在台中市政府會時，談到台灣棒球環境的建議，王維中認為，打棒球需要熱情之外，更重要的是大環境的支持與棒球風氣的形成，他建議從基層做起，期待政府部門對基層棒球的軟硬體持續支持、投入更多資源。

王維中的意思是讓基層棒球的小球員能夠專心在球場上無後顧之憂，台中已經有很好的棒球場，期待市府能讓更多人關注棒球、愛上棒球，更多的學校、學生教練能夠帶給球員們正確的運動觀念。

看到旅外球員專心和認真的指導技巧，學生球員深受感動，1小時的課程結束後，他們還想繼續上課。明(23)日在台中市民廣場還有1場老少咸宜的「棒球嘉年華」活動。

(中時電子報)