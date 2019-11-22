若雙方訂的契約不是依內政部所規定的「預售屋買賣定型化契約」，可先依規定將合約帶回去審閱至少有5日。（圖／預售屋買賣定型化契約範本）

國民黨總統參選人韓國瑜2015年時曾向台肥公司借款，以購買南港價值7200萬元的豪宅，今台肥大股東農委會發出新聞稿表示，台肥自行認定雙方合約有瑕疵，而最大責任歸屬於台肥方，因此跟買屋的人協商貸款，恐涉及違法事項。

法務局消保官楊麗萍指出，消費者在購買預售屋貸款還有簽訂契約時，應看清楚合約內容，如雙方訂定的契約不是依內政部所規定的「預售屋買賣定型化契約」，可先依規定先將合約帶回去審閱，審閱期間至少有5日，如期間發現合約內容有問題，都可再進行協議。

另外，楊麗萍說，在貸款約定的部分是經過雙方所制定，如消費者有所疑慮，可使用內政部制定的「預售屋買賣定型化契約」來修改制定。

其中，「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」第18條第2款貸款約定就有明訂「賣方洽定辦理之貸款金額少於預定貸款金額」，其差額的處理可分為「不可歸責雙方」、「可歸責於賣方」及「可歸責於買方」三項，楊麗萍說，如有上述情形，其實契約都是可經過協調的，不過消費者一定要清楚了解合約內容再簽訂合約。

日前曾被影射是負責協調的中間人台北市副市長黃珊珊，記者今致電給黃珊珊，因在副市長在新北市開會所以無法回應。

(中時 )