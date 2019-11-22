疾管署今天指出，中國大陸今年迄今累計確診4例鼠疫病例，其中1例死亡。

由於中國大陸的鼠疫自然疫源區包括西部旱獺疫源地、西南家鼠疫源地、華北沙鼠疫源地及喜馬拉雅旱獺鼠疫疫源地，歷年雲南、貴州、廣西、西藏、青海、甘肅、內蒙古等地區均有個案發生，提醒民眾前往旅行或商務，要特別注意，避免接觸鼠類或其他野生動物，尤其是囓齒類動物

疾管署副署長羅一鈞指出，中國大陸今年鼠疫首例為9月，發生於甘肅省酒泉市的敗血性鼠疫死亡案例，近期3例病則都來自內蒙古錫林郭勒盟，其中11月12日公布的例肺鼠疫個案為當地牧民夫婦，已轉至北京醫院接受治療，依據北京市衛生健康委員會11月21日發布訊息，此2例肺鼠疫個案病情危重，其密切接觸者無相關症狀，已依標準程序解除隔離及監測。另1例為11月17日通報的腺鼠疫個案，有採石場剝食野兔史，與前述2例無流病關聯，目前隔離治療中。

羅一鈞表示，國內自1953年後未再出現鼠疫病例，為防範鼠疫透過國際往來移入國內造成疫情傳播，疾管署檢疫人員持續於國際港埠執行入境發燒旅客篩檢及健康評估，另定期於國際港埠監測鼠隻病媒及其血清檢體檢測。

羅一鈞強調，鼠疫為人畜共通傳染病，主要發生於囓齒類小動物及其跳蚤間，並藉跳蚤傳染給各種動物及人類，最初症狀為遭跳蚤咬傷部位附近的淋巴腺發炎，稱為腺鼠疫，後續可引起敗血性鼠疫，經由血液感染身體各部位，包括腦膜。肺的次發性感染可造成肺炎、縱膈炎或引起胸膜滲液，肺鼠疫的飛沫傳染可進一步造成人與人之間傳染流行。鼠疫如未經治療其致死率為30％至60％，所幸現代醫療使用有效抗生素治療，已可顯著降低腺鼠疫的致死率。

(中時 )