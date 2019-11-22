誰說鐵漢不熱血，誰說生命不精彩，就看我們選擇用什麼方式去傳遞熱愛生命。但就有人用捐血去寫下人生的精采。海巡署偵防分署彰化查緝隊長許昭偉，從18歲開始第一次捐血至今已經36年，日前突破捐血1000次，總計50萬cc的紀錄創下捐血中心紀錄。

根據換算，50萬cc的血液等同500公斤，如果以他體重70公斤來說，全身血量有5.38公斤，換算下來許昭偉已經捐出自己血液量的92倍，這項驚人紀錄可能短期內無人可破。

海巡署偵防分署表示，許隊長第一次捐血是在1983年，之後隨著職務異動，捐血地點也隨之擴展，在調至彰化查緝隊之前他捐血次數已達999次，到職後，亦完成第1000次捐血的里程碑，36年來從未間斷，對他來說充滿人生意義。

許昭偉表示，台灣邁入高齡化、少子化社會，醫療用血液需求日增，他希望透過自己的堅持，持續將這份愛傳遞下去，也鼓勵年輕世代養成定期捐血的習慣，為社會貢獻一己之力

(中時電子報)