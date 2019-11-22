國民黨總統參選人韓國瑜，因親民作風與草根形象，深得基層選民喜愛，擁有大批「韓粉」支持者。瘋狂韓粉分享，自己將智慧手錶桌面換成韓照片，把韓放在「最接近脈搏的位置」，大喊：「代表只要有我心跳的一天，我就會全力支持韓國瑜當選總統。」文章也獲破千網友按讚。

瘋狂韓粉在臉書社團「韓家軍」發文：「把韓市長放在手腕上，最接近脈搏的位置，代表只要有我心跳的一天，我就會全力支持韓國瑜當選總統。韓市長請不要擔心，雖然我們不是隨扈，但我們的心一直都跟您在一起。」文末特別標註「唯一支持韓國瑜」、「韓總統加油」。附圖則是自己將智慧手錶桌面換成韓著西裝的照片。

文章一出，迴響熱烈，獲得超過1100個讚、超過70則留言與數十次分享。網友紛紛回應：「好帥噢！這張」、「好帥氣的錶」、「瘋狂了」、「姐，你厲害了」、「太酷」、「不知如何形容你，就說一句，人美心更美好了」、「謝謝你！年輕人支持韓國瑜！年輕人要站出來！」

(中時電子報)