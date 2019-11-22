由三立舉辦的 「台中跨年太平現場」跨年22日公布卡司；有「金曲歌后」詹雅雯、黃妃、江惠儀；「金曲歌王」翁立友、黃文星、荒山亮，「金曲最佳演唱組合」椅子樂團，另有歌后龍千玉、最強嘻哈小鮮肉高爾宣，壓軸則由金鐘演出廣受好評的新男神周興哲獨家倒數，網笑稱：「這應是全台唯一全部唱現場不敢對嘴的跨年吧！」
台中太平場最大亮點是黃妃和翁立友將「首度」在跨年合唱，黃妃說跟翁立友是「相見恨晚」，其實和翁認識10多年，一直在工作場合相遇，卻沒合作過，難得第一次對唱，曲目絕對有滿滿驚喜；歌后詹雅雯則笑說自己其實就住台中，出道30週年來，等到今年才首度獲市府邀請唱跨年，不過唱完要繼續趕場，不能直接下班回家！
另位天后龍千玉分享跨年趕場趣事，有回跨年一口氣接了四場，跨年人潮多時間又緊迫，只好坐機車趕場直接衝進後台，沒想到不知何時長裙竟被排氣管燒出一個大洞，人都上台standby了才發現，心想如果畫面直播出去一定超糗，當機立斷就把裙子用手撕短，主持人在台上一臉疑惑覺得衣服好像怪怪的，從那次起在趕場時都特別小心。
(中時 )
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