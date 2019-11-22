中職主辦的亞洲棒球冬季聯盟明日將開打，今日是參與的六支球隊練球日，韓職聯隊以軍人棒球隊尚武為主，並由朴治王總教練領軍，他在受訪時表示，「能感受到台灣棒球進步非常多，希望明年能一起前進奧運。」

韓職聯隊主要由軍人球隊尚武為主，結合韓職潛力球員所組成，因為韓國球員必須服2年兵役，因此尚武隊等同給年輕球員機會，不浪費2年兵期。朴治王認為冬盟是讓球員知道打棒球是快樂的事，當然會以總冠軍為目標，不過身體健康最重要。

朴治王更主動表達，「過去球隊移地訓練都會去大陸，當時想著『如果能來台灣就好了』。」這次開心能如願，來台之後體會到台灣人非常友善，飲食和人民都很棒。

朴治王還說，從近期的球賽中，非常有感悟台灣棒球的整體實力提升不少，也不容易有崩潰的感覺，最後更說，「希望明年一起打奧運吧！」中華隊在12強完封韓國拿下勝利，可惜最終排名在韓國之後，因此最後想拿奧運門票的機會，只剩明年4月的6搶1資格賽。

(中時電子報)