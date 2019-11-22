美中貿易戰

中國大陸國家主席習近平周五說，北京願意與美國達成初步貿易協議，並一直在設法避免貿易戰，但如果有必要，也不畏懼展開報復。

據路透22日報導，習22日在北京出席彭博社新經濟論壇時說，「希望在互相尊重及平等的基礎上，與美方達成首階段貿易協議。」不過，他也表明，中方不會害怕在貿易戰中反擊。

習近平強調，如果有必要，中方會反擊，但他們一直在致力設法避免貿易戰。他說，這場貿易戰不是中方開的頭，而且這也不是他們想要的。

而《華爾街日報》（Wall Street Journal ）周四引述消息人士的話報導，北京邀請了美方高層談判代表到北京，進行新一輪面對面會談。此外，中方希望，會談能在美國下周四的感恩節前進行。

美國官員已表示，他們願意見面，但尚未確定日期。此外，他們說，除非中方願意明確表示，願意就保護智慧財產權、強迫技術轉移，還有農產品採購上做出承諾，否則他們不願遠赴北京談判。

北京官員已暗示，習近平和美國總統川普可能會在12月初簽署協議。部份專家說，下一個觀察的日期是12月15日，美國預定當天要對價值約1,560億美元（近4.8兆台幣），包括電子產品與耶誕裝飾在內的陸製品加徵關稅。

經濟學家警告，美中貿易爭端遲遲無法結束，破壞了供應鏈，減少了投資，也抑制了企業信心，正升高全球經濟風險。由於北京要求美方更廣泛地回降關稅，而華府則已與日俱增的要求回應，因此貿易專家和接近白宮的人士說，美中完成第一階段貿易協定可能會拖到明年。

(中時電子報)