擁有美國法律博士及律師資格的女子，在台灣從事外國法律事務，5年前她因肩胸部皮膚表面有眾多細小突起物，到皮膚科診所進行液態氮冷凍治療後，出現黑色色素沈澱，她聲稱因此取消婚宴提告求償，一審判診所賠償15萬元，二審逆轉改判免賠確定。

擁有加州律師資格的女子提告表示，她在台從事外國法律事務工作，頻繁接觸各國客戶，向來重視外觀打扮，卻因該診所誤診及施行導致皮膚受損之液態氮冷凍療法，致伊須忍受他人發現肩頸、胸上部位異常皮膚之異樣眼光。

她說診所錯誤治療，害她夏季要以圍巾或高領衣物遮掩受損的皮膚，妨礙人際交往與業務推展，更因不願於婚禮中以此樣貌示人，取消拍攝婚紗照及舉行婚宴等計畫，嚴重影響她與配偶的夫妻情感，她要求診所賠償86萬3010元。

士林地院認定診所有疏失，判決須賠償15萬元，但高院認為女子就醫期間有婚紗攝影或宴客規畫，治療期間不宜有色素沈澱等情形未主動向醫師告知，非診所可合理預見，逆轉改判免賠定讞。

(中時 )