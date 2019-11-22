國民黨副總統候選人張善政今（22）日端出政策牛肉，宣布將由立委、國政顧問團社福小組成員林麗蟬擔任「新移民委員會」籌備小組召集人，讓新移民感覺臺灣是他們新的家；林麗蟬也痛批，蔡政府「政策都是空的」，完全沒有兌現。

根據統計，臺灣新移民的人數近56萬，與原住民約57萬人不相上下，但行政院卻沒有相關的部會級機關，導致新移民的權益散落在外交部、內政部、陸委會等各部會，難以有制度地保障；因此，設置「新移民委員會」刻不容緩。

張善政今日宣布委由林麗蟬擔任「新移民委員會」籌備小組召集人，借重其法案經驗和協調能力，即日起開始籌備相關事務，並強調這項工作牽涉立法程序會相當冗長，所以不能等到明年1月選完或5月就職才啟動。

針對外界質疑行政院部會設置數量已經額滿，張善政回應，韓國瑜強調政府組織應該與時俱進，不該被若干年前的規定框住，而政見內還有觀光部、體育部、數位創新委員會等，大家應該用前瞻的眼光看待政府架構，考量未來20年會怎樣演變。

林麗蟬指出，這是我國選舉史以來第一次有候選人願意重視新移民相關權益，這也象徵我國人權的邁進；話鋒一轉，林也痛批蔡政府的「新移民政策都是空的」，不論是社福待遇、協力認證或職訓媒合通通跳票，2個禮拜前質詢移民署長邱豐光是否設置新移民委員會，卻得到「不需要」的回答。

林麗蟬強調，相較於蔡政府，韓國瑜與張善政提出的新移民政策具體且負責任，是有史以來第一對落實照顧各族群權益的正副總統候選人，這也才是真正的苦民所苦，所以她願意承擔籌備小組召集人的工作。

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(工商 )