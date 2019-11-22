楊梅警分局購警用戰術背心，提昇警察優質形象。（楊梅警分局提供／呂筱蟬桃園傳真）

桃園市楊梅警ˇ分局新進一批年輕生力軍，分局長林信雄至各派出所瞭解其適應及執勤狀況時，發現新進同仁所使用之反光背心與防彈背心規格及功能性不夠周延，立即召集分局行政採購及交通業務單位共同研商，並邀請外勤基層員警票選，商請桃園市政府及市議會協助購置新型警用戰術背心，員警大讚｢揪甘心｣。

新型警用戰術背心可內置警政署配發行政警察用防彈背心、警用無線電袋、小罐辣椒水攜行袋、手機袋、密錄器袋等多項功能，隨即採購120件發交全部外勤同仁使用，員警領到新型警用戰術背心立馬著裝，且又可辨識職階的活動魔鬼沾，同仁穿著起來安全方便又帥氣，紛紛感謝。

分局長林信雄到楊梅就任以來，常利用督慰勤機會，與基層員警保持密切互動，除了本次主動為同仁採購新型警用戰術背心外，常常思索工欲善其事，必先利其器，讓員警能在執勤時使用最佳裝備而無後顧之憂，更可提昇警察優質執法及服務工作。

(中時 )