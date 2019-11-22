長輩們以歌聲、舞蹈及戲劇展現學習成果，在石岡區各關懷據點展現活力與熱情。（石岡區公所提供／陳世宗台中傳真）

石岡區的長輩們都在地健康、活躍老化、一起學習、一起話家常，讓身體更健康，心靈更快樂。（石岡區公所提供／陳世宗台中傳真）

台中市石岡區公所22日於石岡區萬興宮廣場，舉辦「108年珍愛水資源關懷長青教育宣導活動暨長青學苑結業式」，有15班近400名結業學員參加；長輩們以歌聲、舞蹈及戲劇展現學習成果，在石岡區各關懷據點展現活力與熱情。台中市政府社會局長彭懷真、立委江啟臣、市議員冉齡軒、石岡區農會、各里里長及台中市政府顧問等長官親臨會場給每位長者鼓勵肯定學習成果。

石岡區長劉素幸肯定長輩們活到老學到老的精神！她說，石岡區隨著人口老化日區嚴重，市府亦積極推動各項老人福利，如老人健保自付額補助、樂齡行動教室、敬老卡及長青學苑等福利服務，充實老人照顧服務資源，使在高齡社會中長輩都能健康、活躍老化，增進長輩身心健康並擴展社會參與。

劉素幸指出，其中高齡學員有99歲的徐許鳳清阿嬤，94歲的劉阿錢與黃林緞阿嬤，93歲的羅永金阿公與簡阿六阿嬤，91歲的張阿嬌阿嬤，90歲的周陳要阿嬤，學員雖年事已高，但仍勤學向上，成績優異貴為學習典範！

石岡區長青學苑自106年7月7日掛牌成立 ，現有15班396名學員，開設了書法藝術、健康律動、歌唱、攝影、太極拳、外丹功、桌遊、戲曲及弦鼓樂等各種面項的課程，讓長輩們有多樣性的選擇；期望石岡的長輩都能在地健康的、活躍的老化、一起學習一起話家常，大家互相分享、勉勵，讓身體更健康，心靈更快樂。

石岡區長青學苑課程琳瑯滿目，讓長輩們有多樣性的選擇。（石岡區公所提供／陳世宗台中傳真）

石岡區長劉素幸也大力宣傳2020在台中舉辦的台灣燈會，將創下歷年來時間最長的燈會歷史，從10月底在台中公園開始有光影遊樂園活動，12月21日副燈區在文心森林公園接棒，明年2月8日主燈在后里馬場亮相；石岡區公所也以象徵保護水源的水滴寶寶、東豐自行綠廊、柑橘、柿子及義大利葡萄等各項農產造型製作一台亮眼花燈車，將石岡區美麗風景及好吃好玩等介紹給全國民眾，共同創造經濟產值。

(中時 )