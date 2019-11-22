交通局長劉慶豐表示，樂見廠商加碼回饋到2億元。(蔡依珍攝)

桃園積極發展智慧城市，明年將試辦智慧停車，但議員朱珍瑤卻發現，每個車柱要近20萬，全市1萬3000個車柱就要斥資高達26億元，但廠商每年要繳給市府1.8億元的權利金，和現今委外代收實拿1.7億相距不遠，質疑效益，要求提高權利金跟加速進行，市長鄭文燦表示，收益不是唯一考慮項目，讓停車有秩序才是目標。

朱珍瑤表示，桃園現有約1萬3000個路邊停車格，每年約有3.4億元停車費，但扣除委外開單和給代收業者的費用就超過1.7億，逾半停車費不是進市庫，等於幫業者賺錢，市府希望建置智慧停車節約公帑，明年設置第一階段約1000格的智慧路邊停車收費系統，試辦良好才會續推，認為推動牛步化，要求加快速度。

朱珍瑤還發現，智慧車柱設置經費高得嚇人，以台北市為例，每個車柱要近20萬元，估算全市1萬3000個車柱就要斥資26億元，但按照市府目前的估算，廠商每年要繳給市府的權利金僅1.8億元，和現今停車費3.4億扣掉委外和代收、實收1.7億元相差不遠，質疑效益，要求錢花在刀口上，強調桃園腹地廣闊，市民居住的地方分散，更需要智慧車格提升效益。

市長鄭文燦表示，朝向智慧停車格或智慧收費是趨勢，各都都在互相參考、推行，桃園明年將先以示範區推行500格，成熟後再逐步增加，坦言收費穩定度還要讓市民適應，他強調，智慧收費有助管理，停車有秩序、收繳費都方便、也能增加收益，但收益不是唯一考慮項目，讓停車有秩序才是目標。

交通局長劉慶豐則表示，目前實收不到1.7億元，智慧停車權利金起跳1.8億元，樂見廠商加碼回饋到2億元，每年可增加約3000萬元收益，他強調，廠商有建置成本，還有人員訓練，有賴民間興建營運後轉移模式（BOT）才有辦法永續經營。

(中時 )