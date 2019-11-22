騎車真的很危險！有時不是自己不夠小心，而是騎車本身就是暴露於危險之中。日前一名機車騎士行經新北光復橋時，由於內外車道沒設置分隔島，行經轉彎車道時，左側公車大轉彎疑似「吃線」，令他反應措手不及，左右一晃後重心不穩慘摔，險遭後方車輛輾過，畫面相當怵目驚心。

《中天新聞》報導，在新北市光復橋日前發生一起機車自摔事件，疑似因為公車在轉彎時「壓過線」，迫使一名靠近中線騎士向外閃退，但因重心不穩自摔，也引起是否公車駕駛是否該究責的討論。

疑公車轉彎「吃線」，騎士驚嚇失控慘摔險遭輾。（摘自中天新聞）

從影片可以看出，2名機車騎士明顯被左方突如其來的公車轉彎嚇了一跳，後方騎士驚險往右閃避成功，然而前方機車騎士卻因公車突然靠右逼近，雖無任何碰撞，可能是因為太靠近中線而反應不及，向左右各晃一次後重摔在地，機車向右前方噴飛。雖然自摔後馬上站起，但走路變得一跛一跛，樣子實在狼狽。好險後方汽車駕駛即時煞停，否則該名騎士恐有遭輾風險。

這件事故推測是由公車在右轉彎時因為內輪差，沒注意到旁邊死角，且向右橫跨到外車道，已經明顯壓線。也因此動作危及到機車騎士行車空間，造成意外發生，恐有肇事責任。民眾經採訪表示「此地段容易出車禍，因為橋上沒設置分隔島，擦撞事件頻傳。」機車騎士出外行走必須謹慎再謹慎，不管是否自己責任，意外發生時總是吃虧。

(中時電子報)