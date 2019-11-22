謝龍介樂見「韓粉入黨潮」，並認為「引入新活水是國民黨重生的力量」。（王文吉攝）

針對謝龍介放眼主席大位，江啟臣認為「大有可為，相當有信心！」（王文吉攝）

台南市議員謝龍介22日到台中陪同江啟臣出外景，針對「韓粉入黨潮」，謝表示，這是好事，此時有人願意繳200元成為黨員，有更多活水進來，就是要讓國民黨能夠重生的力量。至於是否看好謝龍介放眼主席大位，江啟臣表示，只要大家能夠化悲憤為力量，化阻力為助力的話，我認為「大有可為，相當有信心」。

韓粉入黨潮被解讀為力挺謝龍介直攻主席大位，謝龍介表示，全國各地有許多人響應，這是好事，這些人過去支持黨的人才，但對黨不一定認同，也不一定願意成為黨員，透過這樣的激盪，他們願意加入國民黨，這很不容易。

謝龍介直言，現在無論藍綠，政黨要找黨員很困難，他們願意繳200元成為國民黨員，這就是一個動能；人頭黨員就是種下惡性腫瘤的因子，此時有更多活水進來，他們散落在各地，絕對不是人頭黨員，他們是要讓國民黨重生的力量，他們完全是國民黨新的希望。

至於不分區序位排在吳敦義之後，被解讀為綁架韓粉？對此謝龍介不忘「尊吳」，並展現捨我其誰的態度，他表示，去年大選，吳主席帶領國民黨贏了15個縣市，功不可沒，以他一生經歷，要到立法院領導，「我願意扛下來」。

謝龍介說，不分區排在這個位置，表示選票能夠讓國民黨拿到15席不分區立委，國會就能過半，吳主席變成立法院長，而現在立法院長不得兼政黨負責人，就必須重新改選主席。

媒體詢問是否看好謝龍介放眼主席大位，江啟臣表示，只要大家能夠化悲憤為力量，化阻力為助力的話，「我認為大有可為，相當有信心！」

(中時 )