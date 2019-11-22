正修科大得獎同學柳冠羽手中拿著得獎作品無錫排骨（左）。（林雅惠攝）

正修科大餐飲系一年級同學簡致翔參加「2019 A F 韓國國際技能人廚藝大賽」，以「三層結婚蛋糕」摘金，「糖霜餅乾」奪銀。（林雅惠攝）

正修科大餐飲系師生「金」讚！參加「2019 A F 韓國國際技能人廚藝大賽」，從12國800多位選手脫穎而出，一舉摘下2金2銀；另才剛踏進大學校園不久的一年級同學柳冠羽，以無錫排骨及鮮蝦腐皮捲參加國內「第49屆全國技能競賽」，奪得金牌，校長龔瑞璋特頒6萬元獎學金。

就讀正修餐飲管理系二專一年級同學柳冠羽說，喜歡醫生穿白袍的帥氣感覺，從小志願想當醫生，但因不愛念書，發現廚師也穿白衣、還戴白高帽，加上自己愛吃美食，在家人鼓勵下選擇餐飲系就讀，去年代表就讀的中山工商餐飲科參加國內全國學生商業餐飲科技能競賽拿下冠軍，今年則代表正修科大參賽奪得金牌。

柳冠羽說，全家人都從事餐飲工作，爸媽及弟弟各有丙級證照，他則有一張丙級、一張乙級證照，目前他課餘在高雄漢來飯店擔任廚師助理工作，全家人相聚時可以切磋廚藝。

為了參賽，柳冠羽在廚房訓練2周的菜餚技藝，他說，無錫排骨燉滷時間較長，滷湯不能放太多，否則會影響肉的軟爛度，收汁要利用肉蛋白質讓汁收到濃稠；另鮮蝦腐皮卷溫度不夠炸得不酥脆，溫度太高炸了不好吃，溫度、時間都要控制的洽當。

韓國大賽中，餐飲系一年級同學簡致翔以「三層結婚蛋糕」摘金，「糖霜餅乾」奪銀；正修科大進修部四年級同學方緯翔「主菜展示」摘金；餐飲管理系老師呂俊男「主菜展示」獲銀，為學校爭光。

(中時 )