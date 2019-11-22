台13線44到46公里銅鑼至三義路段僅2車道，彎道多、上下坡車速快，造成車禍頻傳。（韓茂賢提供／巫靜婷苗栗傳真）

台13線44到46公里銅鑼至三義路段僅2車道，彎道多、上下坡車速快，造成車禍頻傳。（韓茂賢提供／巫靜婷苗栗傳真）

台13線44到46公里銅鑼至三義路段，因路幅窄，上下坡設計，沿途彎道多，造成車禍頻傳，縣議員韓茂賢22日質詢指出，該路段14年來奪走17條人命，卻因涉及石虎棲地環評未過，另闢外環道遙遙無期，怒批保育不應無限上綱，苗栗工務段回應，外環道雖無法施作，但原路拓寬已進入可行性評估，預計明年將進行規畫設計。

韓茂賢質疑，台13線44至45公里路幅最窄，2車道寬僅12米，彎道多、幅度雖不大，但有上下坡加上車速快，14年就死了17人，光是今年就死2人，去年附近1對彭姓夫妻運動完過馬路也是被撞，夫死、妻重傷，這路早該拓寬，卻因涉及石虎保育延宕。

韓茂賢強調，保護石虎他一定出錢出力，但該路段從未發生石虎路殺，但人卻死了不少，若能將2車道拓寬為4車道，或許就能減少悲劇的發生，他講到氣憤處更懇求保育團體「放過三義」。環團則認為，車禍發生應檢討肇事主因，不會因他的言論對號入座。

縣警局交通隊指出，2017至2019年台13線38至46公里路段，無發生A1交通事故，但A2有3件、A3有2件，肇事原因為橫越道路不慎、未注意前車狀況、自摔等因素。

苗栗工務段段長陳禎康回應，原外環道新闢案，因貫穿石虎棲地備受抨擊，2016年地方考量時空變遷，銅鑼交流道開通後，新闢外環道效益不高，而採原路拓寬方案，範圍為台13線42至50公里處，長約8公里，總工程費約16億元，已進入可行性評估期末報告，若順利透過審核，將於明年編列規畫設計費，而原路拓寬因工程量縮減，經檢核不用環評，工務段會持續推動。

(中時 )