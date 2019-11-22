青宏畜牧場的野放養雞場，每隻雞有1坪活動空間。（廖志晃攝）

張侑真揮汗、灑淚煉雞精。（廖志晃攝）

青宏畜牧場以白絲羽烏骨雞精煉的雞精。（廖志晃攝）

雞肉大餐無菜單料理，必須先預約。（廖志晃攝）

南投市「青宏」畜牧場，傳承60年拚轉型，引進由農委會畜產試驗所培育的「白絲羽烏骨雞」，以傳統炭爐精煉雞精、研發「燒蛋野」蛋捲，還推出全雞大餐無菜單料理，讓走過1甲子的養雞場，為八卦山再添傳奇。

青宏畜牧場負責人張立志說，他的父親是教職人員，但早年當老師薪俸微薄，加上食指浩繁，所以母親在家裡養雞貼補家用，後來成為主業，目前在養土雞7萬多隻，都以非基因改造的榖物飼養。

張立志指出，白絲羽烏骨雞在李時珍的《本草綱目》就有記載，製作的烏骨白鳳丸更是慈禧太后的最愛，含有豐富的營養成分，包括各種維生素、鐵鋅銅等微量元素及大量黑色素，肉質鮮甜還帶著淡淡的香菇味道；另外，在畜牧場400坪的土地，野放400隻不同品系的土雞，每隻雞有1坪的活動空間，生產的土雞蛋色彩繽紛，品質絕佳。

第3代的張侑真還在讀大學，卻已經是父母的好幫手，照顧48座煉雞精的炭爐，不時要攪拌爐中的烏骨雞，還要添龍眼木柴火，經常被煙霧燻到淚流滿面，但她甘之如飴；張宏翊原本就讀嘉義大學農場管理系，後來乾脆回家裡幫忙「從做中學」。

張立志指出，古法煉製雞精非常「厚工」，土雞養殖時間長達120天，不使用生長激素，自然成熟的土雞健康結實；煉雞精時完全不加水或中藥，先將雞剁開，然後敲碎骨頭煉出骨髓，經過16小時提煉，完整保留雞精的營養。

張立志表示，目前除了養殖土雞，還轉型做雞肉分切及滴雞精，因為常有朋友相聚吃土雞，因此研發出雞肉大餐吃到飽的無菜單料理，用餐必須先預約，以免向隅。青宏畜牧場址：南投市八卦路870巷11號，預約電話0939-812288。

(中時 )