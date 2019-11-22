據民國105年勞動檢查年報勞保職災統計結果，營造業於2015年排除交通事故人次，給付千人率總計達12.015，居各行業最高。為了減少營造業職災率，勞安所提供「營造業勞工行為安全促進實務指引」、「營造業高處作業勞工安全認知改善實務手冊」，以墜落環境為例，原本的不安全行為達34.9％，施行4個月後降至18.5％。

據國外研究，勞工不安全行為是職災發生的主要因素，88％的意外是不安全行為造成，10％是不安全狀況造成，2％是無法預防的因素。勞安所研究指出，常見的營造業勞工不安全行為樣態，以個人安全防護具未穿戴或穿戴不正確、不當作業動作或姿勢及在作業中飲用酒精性飲料或未在規定處所吸菸等為主。

勞安所副研究員林楨中表示，因為營造業勞工流動率高、不易執行安全教育訓練，及投機冒心態、追求作業效率、或是別人做自己也跟著做的從眾等影響導致營造業不安全行為較多，因此推出「營造業勞工行為安全促進實務指引」、「營造業高處作業勞工安全認知改善實務手冊」。

林楨中也說，因為營造業勞工流動率高，職安署推動職安卡，把訓練履歷記載在職安卡上，查閱勞工受訓狀況。至於如何鼓勵或處罰勞工不安全行為，他則說，應視狀況而定，如果多用處罰，恐怕有些勞工用應付的心態，反而無法減少不安全行為。

(中時 )