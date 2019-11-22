二林鎮香田國小粉紅美人樹開花，與雪白蕎麥花田相輝映，美不勝收。（謝瓊雲攝）

二林鎮的蕎麥田總面積高達1百公頃，冬日盛開時宛如白雪，常吸引大小朋友駐足拍照打卡。（謝瓊雲攝）

好美喔！快來拍照打卡。二林鎮儒林路上整片蕎麥田蕎麥花盛開，天氣晴朗的午後看過去宛如冬日太陽雪，加上道路兩旁美人樹粉紅花也盛開，近日吸引不少民眾前來拍照打卡。

二林鎮是蕎麥盛產區，全鎮種植面積100公頃，每年11月下旬是蕎麥花期，花田點綴點點小巧的白色花瓣，冬日暖陽裡迎風搖曳彷彿一整片靄靄白雪，常讓路過民眾忍不住駐足欣賞。

其中，二林鎮的儒林路兩旁就有20公頃大片蕎麥花田，道路兩旁還種有整排的美人樹，每年比蕎麥花早半個月開花，今年花期幾乎同步，粉紅美人花海與白色蕎麥花海上下交相輝映，美不勝收，再度成為網美拍照打卡熱門景點。

育德國小學童日前到美人樹下進行戶外藝術課程，在冬日暖陽中靜靜坐在盛開的美人花樹下寫生。（摘自臉書粉專「兒童美育在偏鄉」／謝瓊雲彰化傳真）

育德國小學童日前到美人樹下進行戶外藝術課程，在冬日暖陽中靜靜坐在盛開的美人花樹下寫生。（摘自臉書粉專「兒童美育在偏鄉」／謝瓊雲彰化傳真）

11月粉紅美人樹與蕎麥花田同時開花，粉紅與雪白相互輝映，香田國小師生天天出入校門就能享有這片美景。（謝瓊雲攝）

香田國小師生今天上午特別總動員打掃校門前的環境，讓前來拍美照的遊客都能有更美好的賞花拍照環境。（謝瓊雲攝）

日前偏鄉藝術指導老師王莉就帶領偏鄉小校育德國小學童到美人樹下寫生，賞花兼藝術學習，孩子們感動、收穫滿滿。位在儒林路上的香田國小，師生們更是每年冬季都可享有校門前這片美景，為了提供遊客和民眾更美好的拍照景觀環境，全校師生上午還特別出動清掃。

香田國小校長鄭培華表示：粉紅花盛開的美人樹，白雪皚皚的蕎麥花海，粉紅白雪交錯輝映，自然美景呈現在香田國小校門，香田國小師生邀請民眾一起來賞花拍照，留下美好的回憶。

(中時 )