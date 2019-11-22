在美國參議院無異議通過《香港人權與民主法案》後，目前這一議案已被送往白宮，美國總統川普預計會將簽署成為法律。而有分析指出，該法案有可能會改變美國與香港關係，香港特殊性恐不在恐怕會影響經濟。

法案一旦經總統簽字通過，美國國務院每年至少需要進行一次評估，證明香港在中國統治下仍擁有足夠的自治權，證明香港擁有足夠的自治權，以判定香港是否繼續從美方享有不同於大陸的特殊待遇，包括經貿及移民管理政策；對侵害香港自治和人權的人員實施拒絕入境、凍結在美資產等形式的制裁；對申請美國簽證、因參加民主抗議而有案底的港人予以通融對待等五大方面內容。過去，美國給予香港不同於中國的特別待遇，一直是香港成為世界金融中心的有力因素。

根據92年的《政策法》，美國政府承認香港獨立關稅區，支持香港人權、民主與自治，保障香港生活方式以及美資在香港營商，並在經貿和移民等實際政策上將回歸後的香港與中國大陸在政策上區別對待。

如果美國總統認定香港的自治程度不足，可以頒布行政命令，暫停香港特別待遇地位。如果香港的地位特殊性不在，那麼那些依靠香港作為中間人或轉運站的公司會將業務轉移到其他地方。

(中時電子報)