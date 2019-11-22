台中市政府地政局積極辦理公辦第13期、14期、15期重劃區，並推動公共設施用地解編。為汲取更多土地開發經驗，地政局主秘黃冰如率隊21日起連兩天參訪屏東縣「屏東舊酒廠市地重劃區」及台南市「第二期平實營區市地重劃區」，藉由經驗交流分享，盼提升市政水準與土地開發成效。

屏東舊酒廠市地重劃區鄰近台鐵屏東車站，屬於舊市區開發案，對於活化舊市區具有重大意義。台南市第二期平實營區市地重劃區位於東區精華地區，早期為營區及眷村，且區內藉由老樹保留，獲得「都市之肺」美名。

地政局長吳存金表示，市地重劃目的是為提供市民更優良的生活環境，但辦理過程常遭遇遺址、老樹保護、舊市區發展等議題，良好規劃與溝通影響重劃成效。藉由此次經驗交流，學習各縣市如何應對正反聲浪，將讓土地重劃更有效率，促進地方經濟。

因2020台灣燈會將在台中盛大登場，黃主秘也藉由此次參訪機會，邀請屏東縣政府、台南市政府同仁們「揪團」到台中參觀燈會，一起見證這座城市的魅力。

(中時 )