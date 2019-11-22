40歲郭姓天道盟份子，因名字有個「千」字，與日前才遭警方逮捕的網紅連千毅，為幫內同輩份兄弟，對外都自稱自己是「千」字輩，還拿該幫盟主「鐵霸」就任時，發給他的宴敂請帖秀給被害人看，嗆聲：「我是鐵霸老大的心腹！」1名機車行老闆遭郭及手下恐嚇、強佔150餘萬，北市刑大循線追查，日前逮捕郭在內的7嫌，全案依組織犯罪送辦

號稱連千毅同門師兄 天道盟大哥恐嚇取財遭逮

北市刑大偵七隊指出，郭對外自稱是天道「千」字輩大哥，與連千毅師出同門，聲稱是盟主「鐵霸」的鄰居，連宴客請帖都拿給人看，藉此彰顯自己實力非凡。

今年6月，郭盯上某家重機車行老闆，假意跟他買車糾紛，強迫3名被害人簽立本票，還將1部重機強行騎走，當時置物箱內，還有老闆剛取得的140萬元貨款，全部遭郭強佔。

郭事後將車賣給不知情第三人，對方獲知郭根本不是車主後拒買，又被郭以「你現在是裝孝維嗎？」、「看我沒有嗎？」要求對方交付和解費用，恐嚇騷擾對方，行徑囂張惡劣。

偵七隊經連月追查，日前在雙北地區同步搜索，循線逮捕郭在內的7嫌，另查扣3把空氣長、短槍，8發鞭炮、球棒等證物，全案依違反組織犯罪、恐嚇取財、妨害自由、詐欺等罪送辦。

(中時 )