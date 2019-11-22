男進補險沒命！腸子卡「整朵香菇」差點壞死。(中天新聞提供)

沒想到喝一碗香菇雞湯險奪命！高雄一名男子喝完香菇雞湯後，覺得身體不適趕緊就醫。經檢查，男子小腸內竟然卡了一朵香菇，而胃裡還有兩朵完整香菇，差點導致腸壞死，醫師提醒民眾，香菇是難消化食物，最好先切細或細嚼再吞下。

冬天喝碗香菇雞湯，暖心又暖胃，幾乎是家戶餐桌常見的國民食補。國家做雞湯偏愛香菇搭配，吃起來口感佳也營養倍增。不過，許多人卻不知道，香菇雖纖維多，營養價值高，卻不好消化，若沒切細再煮，在進食時就得咬碎或細嚼再吞下，否則恐會造成腸子阻塞，變成奪命凶器。

中天新聞報導，高雄榮總有一案例，一名男子喝完香菇雞湯囫圇吞棗，覺得身體不適而去就醫。經電子斷層掃瞄檢查後，醫師發現男子他的小腸有異狀，竟然腸內卡了一朵香菇，而胃裡也有另外兩朵很完整的香菇，看起來幾乎沒咬過，差點導致腸壞死，因此住院住治療長達一星期。

高雄榮總加護病房重症外科主治醫師洪肇謙表示，該病患年莫50歲，但口腔健康欠佳，牙齒剩沒幾顆，而香菇纖維多較難消化，若沒咬碎充分咀嚼，就可能出現香菇卡住腸胃的慘事。該病患幸好及時送醫，從鬼門關前走了一趟回來。

洪肇謙指出，除了香菇以外，日常飲食常見的糯米湯圓、肉棕等東西也會造成阻塞，他並提醒民眾也要注意口腔健康和本身的健康，才能避免憾事發生。

(中時電子報)