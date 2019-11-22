針對台商回流7000億資金，蔡英文總統開炮，酸「有上班的市長都說有投資，沒上班的市長才說沒投資」，對此，國民黨總統參選人韓國瑜22日下午回應表示，有領薪水的蔡英文總統都沒發現，執政黨政府有欺騙嫌疑嗎？他痛批，蔡每天都在選舉，也同時領薪水，怎麼會講這種話？

韓國瑜22日下午接受媒體聯訪，反諷蔡英文總統沒有請假，目前是有領薪水的總統、經濟部次長在立法院的答覆，是有領薪水的，而經濟部次長答覆，台商回流投資的錢是零，「有領薪水的蔡英文總統都沒有發現，這個執政黨的政府有欺騙的嫌疑嗎？」

韓國瑜重申，現在蔡英文總統每天在參與選舉的事情，但同時有領薪水，怎麼這次會講這種話？

此外，有網友在民進黨台北市議員阮昭雄臉書上貼文說「請一槍打死韓國瑜」，阮昭雄竟回覆「感謝鼓勵、謝謝支持」，韓國瑜回應表示，阮昭雄是民進黨的發言人，應該看到我們台灣民主、自由、法治得來不易，要珍惜台灣的民主跟法治，如果網路上有人發言用暴力，一槍打死某些人的話，阮昭雄應該立刻阻止，不應該說謝謝支持。

韓國瑜呼籲，我們台灣同胞民主、法治自由得來不易，讓我們共同來維護。

至於傅崐萁參選花蓮立委，與國民黨提名的黃啟嘉正面衝突，韓國瑜取消原本27日花蓮行，媒體詢問他的支持意向，韓說，花蓮部分，將來還是會按計劃來推進，全島土地傾聽之旅還有外島，都會完全照計畫來，一步一步往前進，到時候會跟大家報告。

而針對被認為支持武統的邱毅被列入新黨不分區立委名單，韓國瑜說，別的政黨提名的不分區立法委員候選，他個人不太適合去評論。

(中時 )