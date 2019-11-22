金門海巡隊2023在艇長代表交還艇鑰後，揮別它戍守金門海疆17年，巡弋藍色國土的光榮歲月。（李金生攝）

國立金門大學校長陳建民（右）代表接受模型，2023艇展開它化身校園守護大使的新任務。（李金生攝）

「海巡寶寶」洪少恩由媽媽和奶奶陪同出席移撥典禮。（李金生攝）

「海巡寶寶」洪少恩在艇身簽名，向光榮退役的PP2023艇致上最高敬意。（李金生攝）

海巡署艦隊分署金門海巡隊2023艇除役，移撥國立金門大學展示和教學之用。今（22）日下午在隆重的儀式中，揮別它戍守金門海疆17年，巡弋藍色國土的光榮歲月，扛下化身校園守護大使的新任務。

海委會副政務主任委員莊慶達指出，2023艇於2003年11月在宜蘭龍德造船公司建造完工，次年6月即交由金門海巡隊，適逢金廈「小三通」開航第3年，兩岸地區人民往來活絡，帶來海上走私猖獗、大陸漁船越界作業，濫捕濫炸嚴重和盜採砂石問題。該艇憑藉吃水淺、速度快及轉向靈活的性能優勢，在金門海域擔負執法重任，戍守邊防17年強力打擊不法，寫下維護海上治安與海域資源的卓越成績。

2023艇曾在2004年6月於古寧頭外海查獲1艘大陸漁船走私2大袋淨重30公斤的K他命毒品，是當時金門有史以來查獲最大宗的毒品走私案。另在進駐烈嶼分隊期間（2005~2008年），多次參與軍民傷、病緊急後送醫療及海難救助等人道救援任務，發揮「海上保姆」角色。2010年7月及2012年8月間，還2度參與「海峽兩岸海上聯合搜救演練」，為建構《金廈海上聯合搜救機制》做出重大貢獻。

海上執法之外，2023艇也有1則溫馨的小故事。8年前，小金門林芳鈺女士即將臨盆，連夜由時任分隊長的黃恆鈞帶領艇員緊急後送大金門署立醫院，順利產下男嬰。

今天下午，這位健康成長，已經就讀小學的「海巡寶寶」洪少恩在媽媽和奶奶的陪同下，專程穿上海巡制服出席移撥儀式，還在艇身簽名留念，向光榮退役的PP2023艇致上最高敬意。

(中時 )