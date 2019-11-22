親民黨台中市立委參選人22日聯合登記，支持者到場相挺。（盧金足攝）

台中市第10屆立委選舉登記5天，22日為最後一天，截至21日8個選舉區，共有34人登記，今天上午親民黨包括第一選區黃朝淵、第四選區王全中、第五選區賴建豪及第六選區吳光中4人聯合登記，還有司法正義黨蔣祖棋完成登記，到下午5點半登記截止，可能會突破40人登記。

親民黨推出的參選人展現團結氣勢，參選第四選區（西屯、南屯區）王全中，為前南投地檢署檢察官，目前為執業律師，政見訴求針對軍公教退休金制度和年金改革捆綁，政府違反信賴保護原則，參選就是要宣傳為勞工、軍公教及軍人等退輔基金制度站出來發聲。

親民黨徵召參選第六選區（中西東南區）的吳光中，為執業律師，提出加強法治教育，現行《民法》成年門檻20歲，應該從20歲下修到18歲，他認同親民黨主席宋楚瑜一路走來的堅持，希望進軍國會，為親民黨在立法院增加更多席次。

代表親民黨參選第一選區（大甲、大安、外埔、清水、梧棲區）的黃朝淵，來自科技業，他強調，海線是台中比較受忽略的地方，人口外移嚴重，人口老化，希望以科技人的背景，為海線地方促進經濟發展，減緩人口老化與外移，為當地帶來更多建設，促進區域均衡發展，造就海線新氣象。

(中時 )