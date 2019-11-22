中職主辦的亞洲棒球冬季聯盟明日將開打，除了日、韓聯隊外，味全龍在明年前進二軍前先在冬盟亮相，是此屆賽事一大亮點。總教練葉君璋表示已排定先發6人的輪值，主要由4名本土投手、2名洋投組成，明日首戰則由第二指名的徐若熙掛帥。

葉君璋表示冬盟主要是增加年輕選手的經驗，都有為球員設定個別目標，希望他們能夠達成。而原本此屆賽事味全龍希望能有6名土投，不過曾柏融、蔡明憲手部有些不舒服，因此暫時以徐若熙、郭郁政、林子昱、吳俊杰等4名土投為主。而龍隊為了冬盟的密集賽事找來洋將助陣，其中日籍的歲內宏明、巴里歐茲（Edison Barrios）也將扛起先發。

冬盟23日熱鬧開打，12點分別由韓職聯隊與味全龍在斗六球場對戰，洲際球場則是日本社會人對上日職紅隊；晚間6點在洲際球場則是日職白隊對抗中職聯隊。味全龍將派選秀第二指名的19歲小將徐若熙打頭陣先發，他在10月底與古巴熱身賽中，中繼2局無失分，並投出148公里速球。

(中時電子報)