桃園市政府青年事務局轄下設有三個青創基地扶植青年創業，更鼓勵創業家們具有國際觀，從台灣起步深耕國際市場，在青年局的支持下，青創基地輔導並帶領團隊前往美國、日本、韓國、澳洲、印尼、香港、泰國、越南等國家，透過參加國際會展、進行商機媒合、互相參訪促進交流等活動型式，增進台灣新創團隊國際視野與合作契機。其中新明青創基地是以目前最具趨勢的人工智慧與智慧機器人應用發展為主軸，從107年7月開幕至今已輔導超過25組新創團隊並充分展現其國際能量，包括協助對接國際加速器、國際企業參訪、輔導團隊出國參展、以及國際外賓互動交流，透過多元的輔導管道站上國際舞台。

新明青創基地對接國際加速器打進海外通路，協助新創團隊創造3.7億台幣商機

法國格勒諾布爾阿爾卑斯大都會參訪團蒞臨新明青創基地與桃園創業團隊共同交流。

由桃園市政府成立的新明青創基地，本身暨為新創團隊的孵化加速器，也是創業資源整合及對接平台，積極與國際加速器洽談合作建立良好的合作關係，如香港Get-Set-Goal，新加坡e27創業生態系，越南高科技孵化園區、901兩岸青創聯盟、亞太5Ｇ加速器、行政院新創基地、台灣科技新創基地等由中央或民營加速器。

其中香港Get-Set-Goal（以下簡稱GSG）經新明基地的媒合輔導，已成功協助程捷科技與航見科技對接大陸與香港的教育及市場通路。根據程捷科技的創辦人林熒洲表示：從成立之初即進駐桃園青創基地，很感謝政府一直以來對於新創家的支持資源挹注，除落地台灣外，也積極協助開拓國內外市場，其所研發之「Witspal唯賜寶智能筆」去年就創造2.7億台幣的高營收，今年可望成長40%再造3.7億台幣商機。

航見科技從學校育成中心發起，畢業後進駐桃園青創基地一路扶植，目前也從原先的教育市場跨足到無人機的商業應用。航見科技在新明基地的協助下對接GSG，旗下的Arklab無人機教育品牌借助GSG在香港的資源，於今年8月拜訪香港艾思能達教育，雙方簽署合作意向書，艾思能達長期經營香港學校教育市場，具有一定的通路規模，可結合Arklab發展完善的無人機教育模組，雙方將在STEAM教育的資源及通路上的互助合作。

合作第一年目標鎖定賣出2000套以上的教具; 未來則規劃師資培訓、合辦國際競賽、發展教材及教具的設計為主軸。這樣的新創資源平台可以大幅增進新創團隊與國際加速器合作的信心，落實從台灣出發放眼國際市場的視野，奠定出一套與國際加速器合作的模式。

帶領團隊參加國際展會及參訪，為台灣新創搭建國際視野與商機拓展平台

桃園青年事務局轄下新明青創基地率領航見科技至香港，與艾斯能達公司共同簽屬合作意向書。

點點滴滴科技專注於研發設計智能觸控超短焦投影機，擺脫一般投影機笨重的印象，搖身一變成可攜式的輕巧型裝置，更炫的是所投影出來的影像即為觸控平板。新明基地除挹注輔導及行銷資源，也協助團隊參加今年7月由桃園市政府青年事務局與中央大學合辦的「新創千里馬創業競賽」，並從126隊參賽者中脫穎而出獲得優選，進而接受一系列前進國際市場的專業培訓課程 ，並榮獲前進美國舊金山Tech Crunch展覽的門票。

站上國際展會不僅增加品牌曝光度，更接受來自各界的挑戰與回饋，團隊帶著寶貴的建議回台並融合在產品研發上。點點滴滴團隊開發產品相當重視品質與細節，他們用「工藝」的角度打造具美感又實用的產品。團隊希望未來能打進日本市場，為此，基地協助團隊參加於日本千葉海濱幕張舉辦的CEATEC 2019 CPS/IOT Exhibition (日本最先端電子資訊高科技綜合展)與日本通路建立連結，預計明年將在日本亞馬遜平台上架販售。

此外，基地媒合哇哇科技團隊參加韓國釜山獨立電玩展大秀3D多人對戰互動遊戲，以及對接新加坡e27新創生態系；輔導程捷科技前往新加坡參加Echelon Roadshow 2019還獲得至尊金質大獎的肯定；帶領團隊赴香港參加全球唯一以AI為主軸的The AI Summit高峰會，與來自世界各地的AI產業龍頭如AWS、Google、NVIDIA、Microsoft、IBM等跨國企業齊聚一堂，透過研討會、展覽會及工作坊充份感受到世界級的AI技術的無限可能，進而重新看待及定義自家產品及服務的價值。

接待國際外賓來台參訪，安排與桃園新創交流，搭建合作平台

加拿大智慧城市論壇（ICF）評鑑委員與桃園青創團隊交流及認識桃園創業環境。

新明基地自開辦以來已接待超過十組國際貴賓參訪團，包含官方、學界、業界等代表，借此場合邀請新創團隊與各國貴賓共同交流認識，如：法國格勒諾布爾阿爾卑斯大都會的國際行銷與產業技術處、加拿大智慧城市論壇（ICF）評鑑、法國格勒諾布爾高等管理學院的60位師生、國合會的東協與南亞專班等。其中航見科技與大數聚物聯科技兩組團隊受邀赴紐約參加智慧城市論壇2019全球高峰會。

航見科技致力於無人機的應用，近來結合物聯網技術擴大應用範圍，除了空拍、包裹遞送，還能協助勘災與農藥噴灑。大數聚物聯科技主推「物聯網、雲端整合與系統開發平台」技術，打造全台首例可同時支援25000台裝置設備連線的系統。 另外，展基科技的產品與技術受到法國格勒諾布爾代表團的欣賞，近一步邀請創辦人參加台德醫療交流會與德國知名基因檢測公司Genomics達成癌症基因檢測合作的共識。

新明基地開幕至今不到一年半的期間，積極鏈結國際資源協助新創團隊拓展國際市場上，已逐漸開枝散葉。除了提供雲端運算服務、自建伺服器、創業課程、一對一業師諮詢等創業輔導，更整合了11個國家的創業網絡，協助新創團隊進行國際的接軌。未來除持續上述各項服務外，也將與產業更深更廣的鍊結，期待其產品及所提供的服務在產業升級及生活應用上更有亮點的呈現。

(中時電子報)