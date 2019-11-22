嘉義市議員凌子楚單槍匹馬登記參選立委。（廖素慧攝）

嘉義市議員凌子楚完成登記參選立委。（廖素慧攝）

無黨籍嘉義市議員凌子楚22日登記參選立委，他曾以台聯黨籍2度角逐立委均失利，這是他第3度叩關立法院，他說，每天行腳踏查地方民意，用LINE即時為民服務，要打一場理想的選戰，把複雜的政治，簡單做，把簡單的事，認真做。

凌子楚曾於2004年代表台聯參選立委，得票2萬4211票落選，2008年再獲台聯黨提名挑戰立委，與國民黨提名江義雄、民進黨提名莊和子對陣，以1萬4273票敗選，2018年以無黨籍參選嘉義市議員，獲3242票當選。

凌子楚說，去年他打一場反差選舉，每天走路踏查各里，臉書直播，沒有競選團隊，當選議員後，仍天天行腳用line為民服務，在臉書分享，無差別服務，即時回報，把自己當作0800 、Ubereats、food panda，將人民的小事，當作政府的大事，讓政治落實到生活，解決人民的問題。

凌子楚說，參選立委比照去年競選的模式，政見訴求則是要爭取嘉義市設立科學園區，以搶救流失的人口，創造青年返鄉、老有所養的環境。

(中時 )