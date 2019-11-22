草屯鎮公所於22日舉辦幸福巴士通車典禮。（張晉銘攝）

草屯幸福巴士營運路線圖。（張晉銘攝）

草屯地區幅員廣闊，偏遠地區交通不便，加上公路業者將停駛偏遠路線，對此南投縣政府與草屯鎮公所規劃免費幸福巴士，將於12月2日正式通車，營運時間為周一至五，3條路線每日共12個班次，希望提升偏鄉地區的運輸能量，方便民眾通學、通勤、買菜和就醫。

草屯鎮公所指出，雖然目前省道上已有客運經營，但對於郊區民眾來說，外出仍不方便， 加上彰化客運礙於成本考量和駕駛員不足等因素，即將於11月底停駛6922路線公車，對於當地居民的出行更是雪上加霜。

草屯鎮長簡景賢請大家多加利用幸福巴士出行。（張晉銘攝）

鎮公所向交通部公路總局申請補助添購2輛乙類巴士。（張晉銘攝）

通車典禮中特別邀請鎮內百歲人瑞李洪奴共襄盛舉，她還將獲得的紅包回贈予助學專戶。（張晉銘攝）

於是鎮公所向交通部公路總局申請補助添購2輛乙類巴士（21人座），獲得補助526萬元，希望能夠解決偏遠地區民眾的交通問題，並打造一個低碳環保的交通模式。

鎮公所說，目前規劃路線分別為：「路東1線」將接替6922客運路線，「路東2線」營運範圍涵蓋北勢和中原，「路西線」則包含北投、石川、加老和新庄等地區，每條路線皆經過草屯鎮公所，民眾可免費搭乘。

草屯鎮長簡景賢說，公路客運停駛對於鎮民來說相當不便，所以鎮公所極力爭取幸福巴士，希望讓「草屯行」非常順暢，方便學生上下課與鎮民洽公、購物，敬請民眾支持公共運輸，若民眾有任何路線方面的建議，歡迎民眾告知。

(中時 )