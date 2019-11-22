郭美美五官變更精緻。（圖／翻攝自郭美May努力努力微博）

郭美美宣布改名。（圖／翻攝自郭美May努力努力微博）

郭美美過去長相令人印象深刻。（圖／翻攝自郭美美Baby微博）

「炫富一姐」大陸網紅郭美美5年前因開設賭場罪遭判5年有期徒刑，今年7月她刑滿出獄，被網熱傳過去大眼挺鼻瓜子臉的精緻臉龐，經過牢獄之災後腫了一圈變成U型臉。今(22日)她發文宣布改名叫郭宸溪，也曬出自拍美照，可見她顏值大進化，下巴變尖、眼睛變大，讓網友差點認不出來。

郭美美過去因炫富行徑惹議，8年前她被微博實名認證頭銜為「中國紅十字會商業總經理」，私下卻不斷炫耀名車與名牌包，還惹來中國紅十字會聲明強調和郭美美沒關係，不久她遭警方抓出涉嫌性交易與開設賭場，遭關5年，7月她從湖南女子監獄出獄，幸福肥的照片引起話題。

今年9月郭美美以「郭美May努力努力」帳號重返微博，寫下：「我正在努力的蛻變」，還說：「你風光時，所有人都圍著你，當你不好時，沒人會關心你，這就是現實。但沒關係，有一天你還是會站起來的」，今她宣布再次改名，「大家慢慢開始適應我的新名字吧，很抱歉，我又改了一次哈哈哈，雙子座太糾結沒辦法」，網友則說：「真的不如以前好看了」、「還是郭美美好聽點」、「整的有點過了」。

(中時電子報)